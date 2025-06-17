Ваша донька перебуває під слідством — аферисти видурили гроші у жінки за новою схемою

Шахраї переконали жінку, що її донька нібито нанесла тілесні ушкодження дитині, і під приводом «вирішення питання» змусили переказати кошти.

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Правоохоронці попереджають українців про нові шахрайські схеми. Цього разу жертвою аферистів стала 59-річна мешканка Рівненщини. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, до 59-річної жительки Рівненського району зателефонувала нібито донька та повідомила, що випадково нанесла тілесні ушкодження дитині та наразі перебуває у поліції. Потім трубку взяла «слідча» й запевнила, що задля уникнення відповідальності необхідно заплатити батькам потерпілої 2000 доларів.

Оскільки жінка не мала цієї суми, вона перерахувала шахраям 9000 гривень. Згодом псевдополіцейська наполягала на оформленні кредиту, однак потерпіла запідозрила недобре, вимкнула телефон і вирушила до доньки. Там і з’ясувалося, що з нею все гаразд — жінку ошукали.

Поліція закликає громадян бути пильними та не довіряти телефонним дзвінкам із подібним змістом.

«Аферисти представляються правоохоронцями чи медпрацівниками і, під приводом лікування чи не притягнення до кримінальної відповідальності родичів, вимагають гроші», — зазначили правоохоронці.

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