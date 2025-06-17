Ваша дочь находится под следствием — аферисты выманили деньги у женщины по новой схеме

Мошенники убедили женщину, что ее дочь якобы нанесла телесные повреждения ребенку и под предлогом «решения вопроса» заставили перевести средства.

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Правоохранители предупреждают украинцев о новых мошеннических схемах. На этот раз жертвой аферистов стала 59-летняя жительница Ровенской области. Об этом сообщает полиция региона.

Так, 59-летней женщине из Ровенского района позвонила якобы дочь и сообщила, что случайно нанесла телесные повреждения ребёнку и сейчас находится в полиции. Затем трубку взяла «следователь» и заверила, что чтобы избежать ответственности, необходимо заплатить родителям пострадавшего 2000 долларов.

Поскольку у женщины не было такой суммы, она перевела мошенникам 9000 гривен. Впоследствии псевдополицейская настаивала на оформлении кредита, однако пострадавшая заподозрила неладное, выключила телефон и отправилась к дочери. Там выяснилось, что с ней всё в порядке — женщину обманули.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не доверять телефонным звонкам с подобным содержанием.

«Аферисты представляются правоохранителями или медработниками и под предлогом лечения или избежания уголовной ответственности родственников требуют деньги», — отметили в полиции.

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