Женщина, выдававшая себя за юриста и обманувшая военного почти на 3,5 млн грн, предстанет перед судом

В Днепропетровской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении местной жительницы по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного в особо крупных размерах.
Как сообщила Днепропетровская областная прокуратура, обвиняемая разработала преступную схему завладения денежными средствами военнослужащих ВСУ и их родственников.
Она представлялась юристом и предлагала «помощь» в переводе в другую воинскую часть, оформлении статуса участника боевых действий и решении других вопросов за вознаграждение.
Установлено 8 потерпевших, которым причинен ущерб почти на 3,5 млн грн.
В настоящее время на имущество обвиняемой наложен арест.
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