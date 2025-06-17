Женщина, выдававшая себя за юриста и обманувшая военного почти на 3,5 млн грн, предстанет перед судом

Мошенница представлялась юристом и предлагала «помощь» в переводе в другую воинскую часть, оформлении статуса участника боевых действий и решении других вопросов за вознаграждение.

Фото: dnipr.gp.gov.ua

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В Днепропетровской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении местной жительницы по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного в особо крупных размерах.

Как сообщила Днепропетровская областная прокуратура, обвиняемая разработала преступную схему завладения денежными средствами военнослужащих ВСУ и их родственников.

Она представлялась юристом и предлагала «помощь» в переводе в другую воинскую часть, оформлении статуса участника боевых действий и решении других вопросов за вознаграждение.

Установлено 8 потерпевших, которым причинен ущерб почти на 3,5 млн грн.

В настоящее время на имущество обвиняемой наложен арест.

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