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Мир зависит от стран, способных повлиять на Путина – Зеленский

17:56, 16 июня 2025
Зеленский призвал к давлению на Россию через посредников.
Мир зависит от стран, способных повлиять на Путина – Зеленский
Фото: rbc.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для приближения мира ключевую посредническую роль должны играть страны, которые стремятся остановить войну и имеют влияние на Путина. Об этом он сказал во время встречи с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером.

«Мы все верим и все делаем все для того, чтобы остановить Путина, остановить эту войну, чтобы наши люди возвращались домой, чтобы мы восстанавливали всей Европой, всем миром Украину, жизнь в Украине. И очень важно, чтобы в приближении мира посредническую роль предлагали страны, которые действительно этого хотят, которые могут повлиять на Путина относительно прекращения огня и прекращения войны. Я очень рад, что Австрия дает соответствующие сигналы относительно посреднической миссии, и мы поддерживаем это», - отметил Зеленский.

Канцлер Штокер, со своей стороны, подтвердил поддержку Украины со стороны Австрии. «Австрия поддерживает все инициативы, которые ведут к прекращению огня, а затем к устойчивому, долгосрочному и длительному миру», - заявил он, подчеркнув необходимость давления на Россию, чтобы заставить ее начать переговоры.

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россия путин война Владимир Зеленский

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