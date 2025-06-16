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Мир залежить від країн, здатних вплинути на Путіна – Зеленський

17:56, 16 червня 2025
Зеленський закликав до тиску на Росію через посередників.
Мир залежить від країн, здатних вплинути на Путіна – Зеленський
Фото: rbc.ua
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що для наближення миру ключову посередницьку роль мають відігравати країни, які прагнуть зупинити війну та мають вплив на Путіна. Про це він сказав під час зустрічі з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

«Ми всі віримо і всі робимо все для того, щоб зупинити Путіна, зупинити цю війну, щоб наші люди поверталися додому, щоб ми відновлювали всією Європою, всім світом Україну, життя в Україні. І дуже важливо, щоб в наближенні миру посередницьку роль пропонували країни, які дійсно цього хочуть, які можуть вплинути на Путіна щодо припинення вогню і припинення війни. Я дуже радий, що Австрія дає відповідні сигнали щодо посередницької місії, і ми підтримуємо це», — зазначив Зеленський.

Канцлер Штокер, зі свого боку, підтвердив підтримку України з боку Австрії. «Австрія підтримує всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню, а згодом до сталого, довгострокового та тривалого миру», — заявив він, наголосивши на необхідності тиску на Росію, щоб змусити її розпочати переговори.

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росія путін війна Володимир Зеленський

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