У Бучі чоловік зарізав співмешканку та ліг спати — йому загрожує до 15 років позбавлення волі

Після сварки у стані алкогольного сп’яніння чоловік завдав жінці кілька ударів ножем, один з яких — у серце.

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У Бучі на Київщині чоловік у стані алкогольного сп’яніння смертельно поранив ножем свою співмешканку. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що за місцем проживання в місті Буча виявлено тіло жінки без ознак життя.

Поліцейські оперативно прибули на місце події та встановили, що між 39-річним чоловіком та його 51-річною співмешканкою виник конфлікт.

У ході сварки фігурант завдав жінці кілька ножових поранень, одне з яких — проникаюче в область серця. Після скоєного чоловік пішов спати.

Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

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