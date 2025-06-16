Практика судів
  1. В Україні

У Бучі чоловік зарізав співмешканку та ліг спати — йому загрожує до 15 років позбавлення волі

23:48, 16 червня 2025
Після сварки у стані алкогольного сп’яніння чоловік завдав жінці кілька ударів ножем, один з яких — у серце.
У Бучі чоловік зарізав співмешканку та ліг спати — йому загрожує до 15 років позбавлення волі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Бучі на Київщині чоловік у стані алкогольного сп’яніння смертельно поранив ножем свою співмешканку. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що за місцем проживання в місті Буча виявлено тіло жінки без ознак життя.

Поліцейські оперативно прибули на місце події та встановили, що між 39-річним чоловіком та його 51-річною співмешканкою виник конфлікт.

У ході сварки фігурант завдав жінці кілька ножових поранень, одне з яких — проникаюче в область серця. Після скоєного чоловік пішов спати.

Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція вбивство Київська область Буча

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Формувати аналітику з людського резерву військових можна буде в режимі реального часу – Черногоренко

Реєстр військовослужбовців дозволить отримувати точні та актуальні дані про особовий склад.

Україна може замінити посла України у США Оксану Маркарову на одного з міністрів – Ярослав Железняк

Ярослав Железняк повідомив, що Оксану Маркарову можуть замінити на посаді посла України в США на одного з діючих міністрів.

Чи тотожна відставка уряду припиненню його повноважень – що говорить Конституція і закон про Кабмін

Кабмін, відставку якого прийнято Верховною Радою, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабміну.

Верховний Суд пояснив, чи є збільшення розміру позовних вимог у кримінальному провадженні погіршенням становища обвинуваченого

Якщо збільшення суми позову не потягло за собою застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення та посилення покарання, це не вважається погіршенням становища обвинуваченого.

У Раді зареєстрували законопроект про автоматичне продовження повноважень мовного Омбудсмена на час воєнного стану

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про автоматичне продовження повноважень Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня на час воєнного стану.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Козак
    Оксана Козак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Катерина Головіна
    Катерина Головіна
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Руслан Ватаманюк
    Руслан Ватаманюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду