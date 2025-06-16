Практика судів
  1. В Україні

Автопарк України старіє без імпорту: аналіз середнього віку транспорту

23:12, 16 червня 2025
Чим живе внутрішній ринок і що завозять з-за кордону.
Автопарк України старіє без імпорту: аналіз середнього віку транспорту
Джерело фото: Freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Середній вік транспортних засобів в Україні залишається важливим індикатором доступності сучасного автотранспорту. Аналітики Інституту дослідження авторинку порівняли вік автомобілів, які змінюють власника в межах країни, з тими, що завозяться з-за кордону.

Легкові авто
На внутрішньому ринку середній вік легковиків — приблизно 16 років. Для порівняння, вживані авто з-за кордону мають середній вік 9,6 року. Тобто імпортні машини вдвічі молодші.

Вантажні автомобілі
Вантажівки, які продаються всередині країни, в середньому мають 18,5–19 років. Імпортовані — значно молодші, із показником близько 7,9 року.

Автобуси
На внутрішньому ринку автобуси в середньому експлуатуються вже понад 20 років. Водночас вживані імпортовані — 13–14 років. Тут варто зважати на вікові пороги акцизів (5 і 8 років) та вимоги до екологічних стандартів — не нижче «Євро-5».

Мотоцикли — виняток
Цей сегмент показує іншу картину. Імпортовані вживані мотоцикли в середньому старші (14 років), ніж ті, що перепродуються в Україні (11,5 років). Причина — специфічний попит. Понад половина ввезених мотоциклів — нові, а з уживаних зазвичай обирають класичні, потужні й дорогі моделі, наприклад, Honda CB, Kawasaki NINJA, Yamaha YZF, які складно знайти на українському ринку.

Висновок:
Імпорт залишається рушієм оновлення українського автопарку, особливо в сегментах легкових, вантажних автомобілів та автобусів. Натомість мотоциклетний ринок має власну структуру, де переважають продажі нової техніки, а вживані моделі з-за кордону задовольняють специфічний запит на «техніку з характером».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

автомобіль транспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Формувати аналітику з людського резерву військових можна буде в режимі реального часу – Черногоренко

Реєстр військовослужбовців дозволить отримувати точні та актуальні дані про особовий склад.

Україна може замінити посла України у США Оксану Маркарову на одного з міністрів – Ярослав Железняк

Ярослав Железняк повідомив, що Оксану Маркарову можуть замінити на посаді посла України в США на одного з діючих міністрів.

Чи тотожна відставка уряду припиненню його повноважень – що говорить Конституція і закон про Кабмін

Кабмін, відставку якого прийнято Верховною Радою, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабміну.

Верховний Суд пояснив, чи є збільшення розміру позовних вимог у кримінальному провадженні погіршенням становища обвинуваченого

Якщо збільшення суми позову не потягло за собою застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення та посилення покарання, це не вважається погіршенням становища обвинуваченого.

У Раді зареєстрували законопроект про автоматичне продовження повноважень мовного Омбудсмена на час воєнного стану

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про автоматичне продовження повноважень Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня на час воєнного стану.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Козак
    Оксана Козак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Катерина Головіна
    Катерина Головіна
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Руслан Ватаманюк
    Руслан Ватаманюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду