Автопарк України старіє без імпорту: аналіз середнього віку транспорту

Чим живе внутрішній ринок і що завозять з-за кордону.

Джерело фото: Freepik

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Середній вік транспортних засобів в Україні залишається важливим індикатором доступності сучасного автотранспорту. Аналітики Інституту дослідження авторинку порівняли вік автомобілів, які змінюють власника в межах країни, з тими, що завозяться з-за кордону.

Легкові авто

На внутрішньому ринку середній вік легковиків — приблизно 16 років. Для порівняння, вживані авто з-за кордону мають середній вік 9,6 року. Тобто імпортні машини вдвічі молодші.

Вантажні автомобілі

Вантажівки, які продаються всередині країни, в середньому мають 18,5–19 років. Імпортовані — значно молодші, із показником близько 7,9 року.

Автобуси

На внутрішньому ринку автобуси в середньому експлуатуються вже понад 20 років. Водночас вживані імпортовані — 13–14 років. Тут варто зважати на вікові пороги акцизів (5 і 8 років) та вимоги до екологічних стандартів — не нижче «Євро-5».

Мотоцикли — виняток

Цей сегмент показує іншу картину. Імпортовані вживані мотоцикли в середньому старші (14 років), ніж ті, що перепродуються в Україні (11,5 років). Причина — специфічний попит. Понад половина ввезених мотоциклів — нові, а з уживаних зазвичай обирають класичні, потужні й дорогі моделі, наприклад, Honda CB, Kawasaki NINJA, Yamaha YZF, які складно знайти на українському ринку.

Висновок:

Імпорт залишається рушієм оновлення українського автопарку, особливо в сегментах легкових, вантажних автомобілів та автобусів. Натомість мотоциклетний ринок має власну структуру, де переважають продажі нової техніки, а вживані моделі з-за кордону задовольняють специфічний запит на «техніку з характером».

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