У США штат Нью-Йорк затвердив закон для запобігання ШІ-катастроф

У США у штаті Нью-Йорк затвердили закон RAISE, спрямований на запобігання масштабної шкоди та руйнувань, пов’язаним із моделями штучного інтелекту. Про це повідомив офіційний сайт Сенату штату Нью-Йорк.
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Зазначається, що RAISE стосується тільки моделей, навчених на інфраструктурі вартістю понад $100 млн. За словами сенатора Ендрю Гунардеса, білль розроблено так, щоб бути «реалістичним і ефективним», не заважаючи академічним дослідженням.
Законопроект надіслано губернаторці штату Кеті Хоукул, яка може підписати його, доопрацювати або накласти вето. Якщо документ набуде чинності, він стане першим у США юридично обов’язковим актом із безпеки ШІ.
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