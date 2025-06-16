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У США штат Нью-Йорк затвердив закон для запобігання ШІ-катастроф

17:34, 16 червня 2025
Документ зобов’язує компанії й лабораторії публікувати звіти про безпеку і повідомляти про серйозні інциденти.
У США штат Нью-Йорк затвердив закон для запобігання ШІ-катастроф
Фото: licdn.com
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У США у штаті Нью-Йорк затвердили закон RAISE, спрямований на запобігання масштабної шкоди та руйнувань, пов’язаним із моделями штучного інтелекту. Про це повідомив офіційний сайт Сенату штату Нью-Йорк.

Документ:

  • Вимагає від найбільших компаній ШІ публікувати протоколи безпеки та оцінки ризиків. Ці протоколи охоплюють серйозні ризики, такі як сприяння створенню біологічної зброї або здійснення автоматизованої злочинної діяльності.
  • Вимагає від компаній розкривати інформацію про серйозні інциденти, наприклад, якщо небезпечна модель ШІ була вкрадена зловмисником або поводиться небезпечним чином.
  • Дозволяє генеральному прокурору штату Нью-Йорк застосовувати цивільно-правові санкції до великих компаній у сфері ШІ, які не дотримуються цих стандартів.

Зазначається, що RAISE стосується тільки моделей, навчених на інфраструктурі вартістю понад $100 млн. За словами сенатора Ендрю Гунардеса, білль розроблено так, щоб бути «реалістичним і ефективним», не заважаючи академічним дослідженням.

Законопроект надіслано губернаторці штату Кеті Хоукул, яка може підписати його, доопрацювати або накласти вето. Якщо документ набуде чинності, він стане першим у США юридично обов’язковим актом із безпеки ШІ.

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США закон штучний інтелект ШІ

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