У США штат Нью-Йорк затвердив закон для запобігання ШІ-катастроф

Документ зобов’язує компанії й лабораторії публікувати звіти про безпеку і повідомляти про серйозні інциденти.

Фото: licdn.com

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У США у штаті Нью-Йорк затвердили закон RAISE, спрямований на запобігання масштабної шкоди та руйнувань, пов’язаним із моделями штучного інтелекту. Про це повідомив офіційний сайт Сенату штату Нью-Йорк.

Документ:

Вимагає від найбільших компаній ШІ публікувати протоколи безпеки та оцінки ризиків. Ці протоколи охоплюють серйозні ризики, такі як сприяння створенню біологічної зброї або здійснення автоматизованої злочинної діяльності.

Вимагає від компаній розкривати інформацію про серйозні інциденти, наприклад, якщо небезпечна модель ШІ була вкрадена зловмисником або поводиться небезпечним чином.

Дозволяє генеральному прокурору штату Нью-Йорк застосовувати цивільно-правові санкції до великих компаній у сфері ШІ, які не дотримуються цих стандартів.

Зазначається, що RAISE стосується тільки моделей, навчених на інфраструктурі вартістю понад $100 млн. За словами сенатора Ендрю Гунардеса, білль розроблено так, щоб бути «реалістичним і ефективним», не заважаючи академічним дослідженням.

Законопроект надіслано губернаторці штату Кеті Хоукул, яка може підписати його, доопрацювати або накласти вето. Якщо документ набуде чинності, він стане першим у США юридично обов’язковим актом із безпеки ШІ.

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