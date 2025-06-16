В США штат Нью-Йорк утвердил закон для предотвращения ИИ-катастроф

Документ обязывает компании и лаборатории публиковать отчеты о безопасности и сообщать о серьезных инцидентах.

Фото: licdn.com

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В США в штате Нью-Йорк утвердили закон RAISE, направленный на предотвращение масштабного ущерба и разрушений, связанных с моделями искусственного интеллекта. Об этом сообщил официальный сайт Сената штата Нью-Йорк.

Документ:

Обязывает крупнейшие ИИ-компании публиковать протоколы безопасности и оценки рисков. Эти протоколы охватывают серьезные угрозы, такие как содействие созданию биологического оружия или осуществление автоматизированной преступной деятельности.

Обязывает компании раскрывать информацию о серьезных инцидентах, например, если опасная модель ИИ была похищена злоумышленником или ведет себя опасным образом.

Позволяет генеральному прокурору штата Нью-Йорк применять гражданско-правовые санкции к крупным ИИ-компаниям, которые не соблюдают эти стандарты.

Уточняется, что RAISE касается только моделей, обученных на инфраструктуре стоимостью более $100 млн. По словам сенатора Эндрю Гунардеса, законопроект разработан так, чтобы быть «реалистичным и эффективным», не мешая академическим исследованиям.

Законопроект направлен губернатору штата Кэти Хокул, которая может его подписать, доработать или наложить вето. Если документ вступит в силу, он станет первым в США юридически обязательным актом по безопасности ИИ.

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