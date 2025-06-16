В США штат Нью-Йорк утвердил закон для предотвращения ИИ-катастроф

В США в штате Нью-Йорк утвердили закон RAISE, направленный на предотвращение масштабного ущерба и разрушений, связанных с моделями искусственного интеллекта. Об этом сообщил официальный сайт Сената штата Нью-Йорк.
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Уточняется, что RAISE касается только моделей, обученных на инфраструктуре стоимостью более $100 млн. По словам сенатора Эндрю Гунардеса, законопроект разработан так, чтобы быть «реалистичным и эффективным», не мешая академическим исследованиям.
Законопроект направлен губернатору штата Кэти Хокул, которая может его подписать, доработать или наложить вето. Если документ вступит в силу, он станет первым в США юридически обязательным актом по безопасности ИИ.
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