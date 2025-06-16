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Автопарк Украины стареет без импорта: анализ среднего возраста транспорта

23:12, 16 июня 2025
Чем живет внутренний рынок и что ввозят из-за границы.
Автопарк Украины стареет без импорта: анализ среднего возраста транспорта
Источник фото: Freepik
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Средний возраст транспортных средств в Украине остается важным индикатором доступности современного автотранспорта. Аналитики Института исследований авторынка сравнили возраст автомобилей, которые меняют владельца внутри страны, с теми, что завозятся из-за рубежа.

Легковые авто
На внутреннем рынке средний возраст легковых автомобилей — примерно 16 лет. Для сравнения, подержанные авто из-за границы имеют средний возраст 9,6 года. То есть импортные машины почти вдвое моложе.

Грузовые автомобили
Грузовики, продающиеся внутри страны, в среднем имеют 18,5–19 лет. Импортируемые — значительно моложе, с показателем около 7,9 года.

Автобусы
На внутреннем рынке автобусы в среднем эксплуатируются уже более 20 лет. В то же время подержанные импортные — 13–14 лет. Здесь стоит учитывать возрастные пороги акцизов (5 и 8 лет), а также требования к экологическим стандартам — не ниже «Евро-5».

Мотоциклы — исключение
Этот сегмент демонстрирует иную картину. Импортированные подержанные мотоциклы в среднем старше (14 лет), чем те, что перепродаются в Украине (11,5 лет). Причина — специфический спрос. Более половины ввезенных мотоциклов — новые, а среди подержанных, как правило, выбирают классические, мощные и дорогие модели, например, Honda CB, Kawasaki NINJA, Yamaha YZF, которые сложно найти на украинском рынке.

Вывод:
Импорт остается движущей силой обновления украинского автопарка, особенно в сегментах легковых, грузовых автомобилей и автобусов. В то же время мотоциклетный рынок имеет собственную структуру, где преобладают продажи новой техники, а подержанные модели из-за рубежа удовлетворяют специфический спрос на «технику с характером».

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автомобиль транспорт

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