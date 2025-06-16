В Буче мужчина зарезал сожительницу и лег спать — ему грозит до 15 лет лишения свободы

После ссоры в состоянии алкогольного опьянения мужчина нанес женщине несколько ударов ножом, один из которых – в сердце.

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В Буче на Киевщине мужчина в состоянии алкогольного опьянения смертельно ранил ножом свою сожительницу. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция региона.

Так, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что по месту жительства в городе Буча обнаружено тело женщины без признаков жизни.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и установили, что между 39-летним мужчиной и его 51-летней сожительницей возник конфликт.

В ходе ссоры фигурант нанес женщине несколько ножевых ранений, одно из которых — проникающее в область сердца. После содеянного мужчина пошёл спать.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

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