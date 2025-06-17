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Жінка, яка видавала себе за юриста та ошукала військового майже 3,5 млн грн, постане перед судом

00:06, 17 червня 2025
Шахрайка представлялася юристом і пропонувала «допомогу» в переведенні до іншої військової частини, оформленні статусу учасника бойових дій та вирішенні інших питань за винагороду.
Жінка, яка видавала себе за юриста та ошукала військового майже 3,5 млн грн, постане перед судом
Фото: dnipr.gp.gov.ua
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На Дніпропетровщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканки області за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Як повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура, обвинувачена розробила злочинну схему заволодінням грошовими коштами військовослужбовців ЗСУ та їхніх родичів.

Вона представлялася юристом і пропонувала «допомогу» в переведенні до іншої військової частини, оформленні статусу учасника бойових дій та вирішенні інших питань за винагороду.

Встановлено 8 потерпілих, яким завдано збитків майже 3,5 млн грн.

Наразі на майно обвинуваченої накладено арешт.   

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прокуратура шахрай Дніпро

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