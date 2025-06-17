Жінка, яка видавала себе за юриста та ошукала військового майже 3,5 млн грн, постане перед судом

Шахрайка представлялася юристом і пропонувала «допомогу» в переведенні до іншої військової частини, оформленні статусу учасника бойових дій та вирішенні інших питань за винагороду.

Фото: dnipr.gp.gov.ua

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На Дніпропетровщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканки області за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Як повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура, обвинувачена розробила злочинну схему заволодінням грошовими коштами військовослужбовців ЗСУ та їхніх родичів.

Вона представлялася юристом і пропонувала «допомогу» в переведенні до іншої військової частини, оформленні статусу учасника бойових дій та вирішенні інших питань за винагороду.

Встановлено 8 потерпілих, яким завдано збитків майже 3,5 млн грн.

Наразі на майно обвинуваченої накладено арешт.

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