Недоотримана субсидія — Пенсійний фонд пояснив, хто має право на виплату

Для звернення за недоотриманою субсидією треба надати низку документів.

Фото: brovary.net.ua

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Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області пояснило, хто має право на виплату недоотриманої субсидії.

«Недоотримані кошти житлової субсидії може отримати інший член домогосподарства.

У зв’язку із смертю одержувача житлової субсидії суми призначеної, але не виплаченої субсидії виплачуються одному із членів домогосподарства, з урахуванням яких призначалася субсидія», - заявили у ПФ.

Особа має право звернутися з відповідною заявою протягом трьох місяців після смерті одержувача до органів Пенсійного фонду України.

Для звернення за недоотриманою субсидією надаються такі документи:

- свідоцтво про смерть отримувача субсидії,

- документи що посвідчують особу заявника

- та реквізити банківського рахунку заявника.

Виплата за спадкуванням сум призначеної, але не виплаченої субсидії у зв’язку із смертю одержувача житлової субсидії законодавством не передбачена.

Недоотримана субсидія призначається згідно пункту 3 Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

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