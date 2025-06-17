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Недоотримана субсидія — Пенсійний фонд пояснив, хто має право на виплату

07:18, 17 червня 2025
Для звернення за недоотриманою субсидією треба надати низку документів.
Недоотримана субсидія — Пенсійний фонд пояснив, хто має право на виплату
Фото: brovary.net.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області пояснило, хто має право на виплату недоотриманої субсидії.

«Недоотримані кошти житлової субсидії може отримати інший член домогосподарства.

У зв’язку із смертю одержувача житлової субсидії суми призначеної, але не виплаченої субсидії виплачуються одному із членів домогосподарства, з урахуванням яких призначалася субсидія», - заявили у ПФ.

Особа має право звернутися з відповідною заявою  протягом трьох місяців після смерті одержувача  до органів Пенсійного фонду України.

Для звернення за недоотриманою субсидією надаються такі документи:

- свідоцтво про смерть отримувача субсидії,

- документи що посвідчують особу заявника

- та  реквізити банківського рахунку заявника.

Виплата за спадкуванням сум призначеної, але не виплаченої субсидії у  зв’язку із смертю одержувача житлової субсидії законодавством не передбачена.

Недоотримана субсидія призначається згідно пункту 3 Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».  

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Україна субсидія

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