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У Києві в ДТП постраждали діти — зіштовхнулися два мікроавтобуси та причеп

07:36, 17 червня 2025
У Києві сталася аварія за участю мікроавтобусів і вантажівки — постраждали четверо дітей віком від 7 до 15 років.
У Києві в ДТП постраждали діти — зіштовхнулися два мікроавтобуси та причеп
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У Святошинському районі Києва сталась дорожньо-транспортна пригода за участю трьох транспортних засобів, унаслідок якої постраждали діти. Аварія сталася сьогодні близько 14:20 на проспекті Берестейському.

Як попередньо встановили правоохоронці, водійка мікроавтобуса Renault Master не дотрималася безпечної дистанції та допустила зіткнення з іншим мікроавтобусом. Від удару той врізався у причеп вантажівки.

У результаті ДТП четверо дітей віком від 7 до 15 років, які перебували в салоні Renault, отримали тілесні ушкодження. Усіх постраждалих госпіталізували.

Попередньо встановлено, що водійка Renault була тверезою.

Наразі встановлюються всі обставини аварії.

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ДТП Київ

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