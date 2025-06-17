У Києві в ДТП постраждали діти — зіштовхнулися два мікроавтобуси та причеп

У Києві сталася аварія за участю мікроавтобусів і вантажівки — постраждали четверо дітей віком від 7 до 15 років.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Святошинському районі Києва сталась дорожньо-транспортна пригода за участю трьох транспортних засобів, унаслідок якої постраждали діти. Аварія сталася сьогодні близько 14:20 на проспекті Берестейському.

Як попередньо встановили правоохоронці, водійка мікроавтобуса Renault Master не дотрималася безпечної дистанції та допустила зіткнення з іншим мікроавтобусом. Від удару той врізався у причеп вантажівки.

У результаті ДТП четверо дітей віком від 7 до 15 років, які перебували в салоні Renault, отримали тілесні ушкодження. Усіх постраждалих госпіталізували.

Попередньо встановлено, що водійка Renault була тверезою.

Наразі встановлюються всі обставини аварії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.