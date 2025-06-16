Формувати аналітику з людського резерву військових можна буде в режимі реального часу – Черногоренко

Реєстр військовослужбовців дозволить отримувати точні та актуальні дані про особовий склад.

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В Україні можна буде формувати аналітику з людського резерву військовослужбовців в режимі реального часу. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Так, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки підтримав версію законопроекту про Реєстр військовослужбовців після врахування пропозицій Президента та рекомендував його до розгляду у Верховній Раді. Як раніше писала «Судово-юридична газета», йдеться про законопроект 12066.

За словами Черногоренко, цей реєстр військовослужбовців дозволить:

отримувати точні та актуальні дані про особовий склад

формувати аналітику з людського резерву в режимі реального часу

зменшити вплив людського фактора на процеси.

Реєстр працюватиме в Україні під повним і цілодобовим контролем Центру реагування на кіберінциденти.

«Це не просто технічне рішення — ми створюємо екосистему сервісів для військових, яка дозволить оперативно закривати потреби без черг, довідок і паперової тяганини завдяки взаємодії через унікальний військовий ідентифікатор MIL-ID», зазначила вона.

Законопроект також передбачає зміни щодо автоматичної передачі даних про результати оглядів на придатність до військової служби. Це, як раніше повідомляла Катерина Черногоренко, у майбутньому дозволить передавати дані з цивільних медичних закладів щодо придатності.

Так, буде передбачено виключення, що доступ до медичної інформації щодо пацієнта допускається у випадку отримання у порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерством оборони інформації про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності осіб до виконання військового обов’язку для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Автор: Наталя Мамченко

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