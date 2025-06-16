На Київщині чоловіка вкусила рідкісна отруйна гадюка Нікольського

Медики врятували людину після укусу гадюки Нікольського.

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У Баришівській громаді Київської області медики врятували людину, яку вкусила рідкісна отруйна змія — гадюка Нікольського, занесена до Червоної книги України. Про це повідомила Баришівська сільська рада на своєму сайті.

За інформацією місцевих властей, потерпілому оперативно надали медичну допомогу. Лікарі зазначили, що це один із перших випадків, коли їм довелося лікувати укус саме цього виду змії, який рідко зустрічається. Гадюка Нікольського — це рідкісний вид, поширений у лісостепових і степових зонах України, зокрема на півдні Київської області. Завдяки темному, майже чорному забарвленню змія малопомітна на тлі ґрунту чи листя. Вона не агресивна, уникає контакту з людьми, але може вкусити, якщо відчує загрозу.

Ознаки укусу гадюки:

болісний набряк у місці укусу;

дрібні крововиливи;

слабкість і запаморочення;

зниження артеріального тиску, головний біль;

утруднене дихання та набряки тканин;

запалення лімфатичних вузлів.

Як уникнути укусу:

Не чіпайте змій. Вони не нападають першими, а кусають лише для самозахисту. Якщо побачили змію, не наближайтеся, уникайте різких рухів і дайте їй відповзти.

Правильний одяг. У місцях, де можуть бути змії, носіть щільні штани, високі черевики та заправляйте штани у взуття.

Перевіряйте місце відпочинку. Перед тим, як сісти на траву, колоду чи камінь, постукайте палицею, щоб відлякати змію.

Уникайте схованок. Не торкайтеся старих пеньків, копиць сіна чи повалених дерев, де можуть ховатися змії.

Будьте уважними. Спокій і обережність — найкращий захист.

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