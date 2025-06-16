На Київщині чоловіка вкусила рідкісна отруйна гадюка Нікольського

У Баришівській громаді Київської області медики врятували людину, яку вкусила рідкісна отруйна змія — гадюка Нікольського, занесена до Червоної книги України. Про це повідомила Баришівська сільська рада на своєму сайті.
За інформацією місцевих властей, потерпілому оперативно надали медичну допомогу. Лікарі зазначили, що це один із перших випадків, коли їм довелося лікувати укус саме цього виду змії, який рідко зустрічається. Гадюка Нікольського — це рідкісний вид, поширений у лісостепових і степових зонах України, зокрема на півдні Київської області. Завдяки темному, майже чорному забарвленню змія малопомітна на тлі ґрунту чи листя. Вона не агресивна, уникає контакту з людьми, але може вкусити, якщо відчує загрозу.
Ознаки укусу гадюки:
Як уникнути укусу:
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