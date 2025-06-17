На Закарпатті затримали лікаря ВЛК, який за гроші допомагав ухилянтам уникати мобілізації

Документи для зняття з військового обліку лікар оформлював на підставі фіктивних медичних довідок.

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В Закарпатській області правоохоронці затримали лікаря-невропатолога однієї з районних лікарень, який входив до складу військово-лікарської комісії (ВЛК). За грошову винагороду він сприяв ухилянтам у незаконному оформленні статусу непридатних до військової служби за станом здоров’я. Про це повідомило Управління СБУ в Закарпатській області.

Документи для зняття з військового обліку він оформлював на підставі фіктивних медичних довідок, часто — без фактичного огляду чи навіть присутності «пацієнтів».

«Вартість «послуги» залежала від складності вигаданого діагнозу та термінів виготовлення відповідних документів. Лікаря затримали під час отримання чергової частини неправомірної вигоди», - заявили в СБУ.

У ході обшуків правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує протиправну діяльність, а також понад пів мільйона готівки у гривневому еквіваленті.

Лікарю повідомлено про підозру. Йому загрожує до 10 років тюрми.

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