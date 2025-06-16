Сухопутні війська лідирують за поданням рапортів через Армія+

23-тя бригада подала 5 000 рапортів через Армія+.

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Застосунок Армія+ найбільш активно використовується у Сухопутних військах Збройних Сил України, де вже опрацьовано 130 000 електронних рапортів, повідомили в Міністерстві оборони України.

Одним із лідерів є 23-тя окрема механізована бригада, військовослужбовці якої подали понад 5 000 рапортів через застосунок. Окрім цього, підрозділ використовує додаткові функції Армія+, зокрема опитування, навчання та сервіс «Плюси».

Серед рапортів, що тепер обробляються в електронному форматі, — заяви на щорічну відпустку, відпустку за сімейними обставинами, грошову допомогу на оздоровлення, а також документи щодо приймання та здавання посади.

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