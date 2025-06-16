Практика судів
  1. В Україні

Сухопутні війська лідирують за поданням рапортів через Армія+

19:21, 16 червня 2025
23-тя бригада подала 5 000 рапортів через Армія+.
Сухопутні війська лідирують за поданням рапортів через Армія+
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Застосунок Армія+ найбільш активно використовується у Сухопутних військах Збройних Сил України, де вже опрацьовано 130 000 електронних рапортів, повідомили в Міністерстві оборони України.

Одним із лідерів є 23-тя окрема механізована бригада, військовослужбовці якої подали понад 5 000 рапортів через застосунок. Окрім цього, підрозділ використовує додаткові функції Армія+, зокрема опитування, навчання та сервіс «Плюси».

Серед рапортів, що тепер обробляються в електронному форматі, — заяви на щорічну відпустку, відпустку за сімейними обставинами, грошову допомогу на оздоровлення, а також документи щодо приймання та здавання посади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові Міноборони Армія+

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Формувати аналітику з людського резерву військових можна буде в режимі реального часу – Черногоренко

Реєстр військовослужбовців дозволить отримувати точні та актуальні дані про особовий склад.

Україна може замінити посла України у США Оксану Маркарову на одного з міністрів – Ярослав Железняк

Ярослав Железняк повідомив, що Оксану Маркарову можуть замінити на посаді посла України в США на одного з діючих міністрів.

Чи тотожна відставка уряду припиненню його повноважень – що говорить Конституція і закон про Кабмін

Кабмін, відставку якого прийнято Верховною Радою, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабміну.

Верховний Суд пояснив, чи є збільшення розміру позовних вимог у кримінальному провадженні погіршенням становища обвинуваченого

Якщо збільшення суми позову не потягло за собою застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення та посилення покарання, це не вважається погіршенням становища обвинуваченого.

У Раді зареєстрували законопроект про автоматичне продовження повноважень мовного Омбудсмена на час воєнного стану

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про автоматичне продовження повноважень Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня на час воєнного стану.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Катющенко
    Віталій Катющенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мацький
    Євген Мацький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду