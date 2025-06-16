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Украина и Австрия подписали пять соглашений по безопасности, возвращению детей и восстановлению

19:08, 16 июня 2025
Украина и Австрия углубляют сотрудничество.
Украина и Австрия подписали пять соглашений по безопасности, возвращению детей и восстановлению
Фото: ОП
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Украина и Австрия подписали пять двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в сферах безопасности, возвращения похищенных Россией украинских детей, сельского хозяйства, регионального развития и восстановления. Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер подписали декларацию о политическом сотрудничестве и восстановлении Украины, а также совместное коммюнике по усилению безопасности и возвращению незаконно депортированных Россией украинских детей.

Министр аграрной политики Украины Виталий Коваль и федеральный министр сельского хозяйства Австрии Норберт Точниг заключили меморандум о сотрудничестве в аграрной сфере.

Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер и глава федеральной земли Верхняя Австрия Томас Штельцер подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество между регионами с акцентом на восстановление Одесской области.

Кроме того, глава Офиса Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины Лилия Пашинная и президент Союза австрийских общин Йоханнес Прессль договорились о расширении межрегионального и муниципального сотрудничества через соответствующий меморандум.

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