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У Житомирі чоловік заволодів понад 4,2 млн грн із криптогаманців знайомих

10:38, 21 червня 2025
Чоловік незаконно отримав доступ до криптогаманців знайомих, переказавши собі біткоїни.
У Житомирі чоловік заволодів понад 4,2 млн грн із криптогаманців знайомих
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У Житомирі судитимуть 40-річного чоловіка, який незаконно отримав доступ до криптогаманців знайомих, переказавши собі біткоїни. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

З’ясовано, що у серпні 2020 року чоловік, отримавши доступ до комп’ютера та мобільного телефону знайомого, здійснив несанкціоноване втручання його особистого кабінету кріптобіржі. Він конвертував та переказав 0.04879087 BTC (біткоїна) на власний криптогаманець, що на той час еквівалентно становило майже 15,8 тис. грн.

У березні 2024 року він погодився допомогти знайомому відновити пароль до його криптогаманця. Але замість обіцяної допомоги, він підібрав код доступу за допомогою спеціального програмного забезпечення та здійснив два перекази, у тому числі на свій власний гаманець.

Унаслідок цих дій потерпілий втратив понад 1,53 BTC, що на момент транзакції дорівнювало 107 тис. доларів США або більш як 4,2 млн грн.

Щоб уникнути підозри, вже у травні обвинувачений повернув власнику флешку та запевнив, що не зміг відновити пароль.

Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі  908 тис. 400 грн.

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Житомир криптовалюта

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