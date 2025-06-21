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В Житомире мужчина завладел более 4,2 млн грн с криптокошельков знакомых

10:38, 21 июня 2025
Мужчина незаконно получил доступ к криптокошелькам знакомых, отправив себе биткоины.
В Житомире мужчина завладел более 4,2 млн грн с криптокошельков знакомых
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В Житомире будут судить 40-летнего мужчину, который незаконно получил доступ к криптокошелькам  знакомых,  отправив себе биткоины. Об этом сообщает областная прокуратура.

Выяснено, что в августе 2020 года мужчина, получив доступ к компьютеру и мобильному телефону знакомого, совершил несанкционированное вмешательство его личного кабинета криптобиржи. Он конвертировал и перевел 0.04879087 BTC (биткоина) на собственный криптокошелек, что в то время эквивалентно составило почти 15,8 тыс. грн.

В марте 2024 года он согласился помочь знакомому восстановить пароль к его криптокошельку. Но вместо обещанной помощи, он подобрал код доступа с помощью специального программного обеспечения и осуществил два перевода, в том числе на свой кошелек.

В результате этих действий пострадавший потерял более 1,53 BTC, что на момент транзакции равнялось 107 тыс. долларов США или более 4,2 млн. грн.

Чтобы избежать подозрения, уже в мае обвиняемый вернул владельцу флешку и заверил, что не смог восстановить пароль.

Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога в размере 908 тыс. 400 грн.

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Житомир криптовалюта

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