Практика судів
  1. В Україні

У Полтавському ТЦК визнали, що мобілізували чоловіка з відстрочкою

12:50, 27 червня 2025
Наразі ТЦК вже відпустило чоловіка, родичі якого повідомляли про його зникнення.
У Полтавському ТЦК визнали, що мобілізували чоловіка з відстрочкою
Фото: 18000.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Полтавщині у низці Телеграм-каналів повідомили, що 26 червня працівники ТЦК затримали чоловіка, доставили до одного з ТЦК Полтавського району з метою проходження ВЛК і зв'язок із ним нібито обірвався.

Полтавський обласний ТЦК та СП визнав, що дійсно мобілізував чоловіка з відстрочкою, але наразі його вже відпустили.

Після з'ясування усіх обставин у ТЦК повідомили: «Громадянин М. був доставлений до Полтавського районного ТЦК та СП поліцією, оскільки він придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони».

У ТЦК підкреслили, що на повторний медичний огляд чоловік не направлявся, оскільки має чинний висновок ВЛК.

Перебуваючи у приміщення ТЦК та СП, чоловік повідомив, що його мати має інвалідність, а він за нею доглядає. Коли рідні передали йому документи, які це підтверджують, написав заяву на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю і покинув приміщення ТЦК об 11:00 годині 26 червня, додали у центрі комплектування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Полтава ТЦК мобілізація відстрочка військовий облік

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Повернемося до питання на наступному засіданні» – що вирішив саміт ЄС стосовно відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, документ

Україна третій рік перебуває у статусі кандидата до ЄС – що вирішив саміт ЄС стосовно відкриття переговорних кластерів.

Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків — Михайло Федоров про нові правила для операторів

Оператори повинні будуть блокувати спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки, заявили у Мінцифри.

Депутати пропонують змінити порядок бронювання поліцейських, прокурорів та працівників судів

На думку депутатів, таким чином буде зменшена кількість заброньованих, зокрема, у правоохоронних органах.

Кабмін пропонує змінити розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ для військових

Уряд пропонує змінити розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ для військовослужбовців і поліцейських.

Клопотання на обшуки і прослуховування службовців підприємств-резидентів Defence City потребуватимуть погодження Генпрокурора

У КПК передбачать, що вчинення процесуальних дій щодо юридичних осіб, включених Міноборони до Переліку Defence City, та їх службових осіб потребуватимуть погодження Генерального прокурора – зокрема клопотання на обшуки та прослуховування.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду у Великій Палаті