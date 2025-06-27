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На Закарпатті зник прикордонник з КПП «Ужгород» — у ДПСУ не виключають його втечі за кордон

14:40, 27 червня 2025
У Державній прикордонній службі заявили, що на минулому тижні було виявлено факт неприбуття військовослужбовця в його підрозділ.
На Закарпатті зник прикордонник з КПП «Ужгород» — у ДПСУ не виключають його втечі за кордон
Фото: dpsu.gov.ua
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У мережі почала поширюватись інформація про те, що один із прикордонників контрольно-пропускного пункту «Ужгород», що на українсько-словацькому кордоні, самовільно залишив місце служби і нібито попросив притулку в Словаччині.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко підтвердив, що «на минулому тижні дійсно було виявлено факт неприбуття військовослужбовця в його підрозділ». Про це він сказав в коментарі «Новинарні».

За його словами, у той день прикордонника на службу не залучали, однак він мав виконувати інші визначені завдання.

«Звісно в підрозділі відразу розпочали пошук та встановлення місця перебування. На даний час достеменно не відомо, де саме він перебуває, заходи з пошуку тривають. Опрацьовуються всі варіанти. Не можемо виключати, що він міг і незаконно перетнути кордон, оскільки на ділянці фіксувалися ознаки порушення кордону», – сказав Демченко.

За його словами, інформацію про можливе порушення кордону було надано і словацьким прикордонникам, проте станом на 13-ту годину 27 червня підтвердження щодо затримання ними військовослужбовця ДПСУ не надходило.

Також речник ДПСУ спростував інформацію про те, нібито прикордонник міг утекти через заплановане направлення у зону бойових дій, адже «таке питання не розглядалося».

При цьому військовослужбовець, про якого йдеться, у 2023 році в складі підрозділів ДПСУ брав участь з відбиття російського вторгнення на територію України. Службу він проходить за контрактом.

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прикордонники Державна прикордонна служба

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