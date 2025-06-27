На Закарпатье пропал пограничник с КПП «Ужгород» — в ГПСУ не исключают его побег за границу

В Государственной пограничной службе заявили, что на прошлой неделе был зафиксирован факт неприбытия военнослужащего в свое подразделение.

Фото: dpsu.gov.ua

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В сети начала распространяться информация о том, что один из пограничников контрольно-пропускного пункта «Ужгород» на украинско-словацкой границе самовольно покинул место службы и якобы попросил убежища в Словакии.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подтвердил, что «на прошлой неделе действительно был зафиксирован факт неприбытия военнослужащего в свое подразделение». Об этом он сообщил в комментарии «Новинарне».

По его словам, в тот день пограничник не был привлечен к дежурству, однако должен был выполнять другие определенные задачи.

«Конечно, в подразделении сразу начали поиски и установление его местонахождения. На данный момент точно неизвестно, где он находится, поисковые мероприятия продолжаются. Рассматриваются все варианты. Мы не можем исключать, что он мог незаконно пересечь границу, поскольку на участке были зафиксированы признаки ее нарушения», — отметил Демченко.

По его словам, информация о возможном нарушении границы была передана и словацким пограничникам, однако по состоянию на 13:00 27 июня подтверждения его задержания от словацкой стороны не поступало.

Также представитель ГПСУ опроверг информацию о том, что пограничник мог сбежать из-за якобы запланированного направления в зону боевых действий, поскольку «такой вопрос не рассматривался».

При этом военнослужащий, о котором идет речь, в 2023 году в составе подразделений ГПСУ принимал участие в отражении российского вторжения на территорию Украины. Службу он проходит по контракту.

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