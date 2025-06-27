Практика судов
  1. В Украине

На Закарпатье пропал пограничник с КПП «Ужгород» — в ГПСУ не исключают его побег за границу

14:40, 27 июня 2025
В Государственной пограничной службе заявили, что на прошлой неделе был зафиксирован факт неприбытия военнослужащего в свое подразделение.
На Закарпатье пропал пограничник с КПП «Ужгород» — в ГПСУ не исключают его побег за границу
Фото: dpsu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В сети начала распространяться информация о том, что один из пограничников контрольно-пропускного пункта «Ужгород» на украинско-словацкой границе самовольно покинул место службы и якобы попросил убежища в Словакии.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подтвердил, что «на прошлой неделе действительно был зафиксирован факт неприбытия военнослужащего в свое подразделение». Об этом он сообщил в комментарии «Новинарне».

По его словам, в тот день пограничник не был привлечен к дежурству, однако должен был выполнять другие определенные задачи.

«Конечно, в подразделении сразу начали поиски и установление его местонахождения. На данный момент точно неизвестно, где он находится, поисковые мероприятия продолжаются. Рассматриваются все варианты. Мы не можем исключать, что он мог незаконно пересечь границу, поскольку на участке были зафиксированы признаки ее нарушения», — отметил Демченко.

По его словам, информация о возможном нарушении границы была передана и словацким пограничникам, однако по состоянию на 13:00 27 июня подтверждения его задержания от словацкой стороны не поступало.

Также представитель ГПСУ опроверг информацию о том, что пограничник мог сбежать из-за якобы запланированного направления в зону боевых действий, поскольку «такой вопрос не рассматривался».

При этом военнослужащий, о котором идет речь, в 2023 году в составе подразделений ГПСУ принимал участие в отражении российского вторжения на территорию Украины. Службу он проходит по контракту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.  

пограничники Государственная пограничная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто получил звание членов-корреспондентов Национальной академии правовых наук – фамилии

Народные депутаты от «Слуги народа», чиновник, судья и родственница председателя Верховной Рады.

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о синхронизации санкционного давления Украины и участников «Группы семи»

Решением СНБО Кабмину, СБУ, СВР совместно с Офисом Генпрокурора поручено обеспечить синхронизацию с ЕС, США и другими государствами санкций, примененных Украиной в связи с вооруженной агрессией РФ.

«Вернемся к вопросу на следующем заседании» – что решил саммит ЕС по открытию переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС, документ

Украина находится в статусе кандидата в ЕС третий год – что решил саммит ЕС по открытию переговорных кластеров.

Украинцы больше не будут получать спам-звонки – Михаил Федоров о новых правилах для операторов

Операторы должны будут блокировать спам, рекламу и потенциально мошеннические звонки, заявили в Минцифры.

Депутаты предлагают изменить порядок бронирования полицейских, прокуроров и сотрудников судов

По мнению депутатов, таким образом будет уменьшено количество забронированных лиц, в частности, в правоохранительных органах.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду у Великій Палаті