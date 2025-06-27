До 100 тисяч на місяць – уряд дозволив встановлювати щомісячні доплати ДКВС

Кабмін підтримав працівників кримінально-виконавчої служби.

Фото: censor.net

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Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови від 28 лютого 2022 року № 168, дозволивши встановлення щомісячних доплат працівникам Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) на період воєнного стану. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

З 1 вересня 2025 року працівники ДКВС отримуватимуть додаткову винагороду. Для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях або забезпечує заходи з національної безпеки й оборони в районах бойових дій, доплати можуть сягати до 100 тисяч гривень на місяць залежно від тривалості участі.

Ці зміни забезпечать належну фінансову підтримку працівникам пенітенціарної системи відповідно до умов і характеру їхньої служби.

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