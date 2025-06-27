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До 100 тысяч в месяц – правительство разрешило устанавливать ежемесячные доплаты ГУИС

15:26, 27 июня 2025
Кабмин поддержал работников уголовно-исполнительной службы.
До 100 тысяч в месяц – правительство разрешило устанавливать ежемесячные доплаты ГУИС
Фото: censor.net
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Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление от 28 февраля 2022 года № 168, разрешив установление ежемесячных доплат работникам Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) на период военного положения. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

С 1 сентября 2025 года работники ДКВС будут получать дополнительное вознаграждение. Для тех, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивает меры по национальной безопасности и обороне в районах боевых действий, доплаты могут достигать до 100 тысяч гривен в месяц в зависимости от продолжительности участия.

Эти изменения обеспечат надлежащую финансовую поддержку работникам пенитенциарной системы в соответствии с условиями и характером их службы.

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