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Соцсети несут ответственность за публикации пользователей — Верховный суд Бразилии

16:01, 27 июня 2025
Суд постановил, что цифровые платформы обязаны «немедленно» удалять контент, который пропагандирует антидемократические действия, терроризм и речь ненависти.
Соцсети несут ответственность за публикации пользователей — Верховный суд Бразилии
Фото: AP
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Верховный суд Бразилии постановил, что цифровые платформы должны немедленно удалять материалы с речью ненависти и контент, продвигающий серьезные преступления, в рамках ключевого решения по вопросу ответственности технологических гигантов за незаконные публикации, передает Lemonde.fr.

Издание отмечает, что это решение суда делает социальные сети ответственными за контент третьих лиц, признанный незаконным, даже без судебного постановления.

Восемь из одиннадцати судей постановили, что статья Гражданского кодекса относительно интернета гласит, что платформы несут ответственность за сомнительный контент только в случае отказа выполнить судебное решение о его удалении, частично неконституционна.

Большинство судей постановило, что платформы обязаны «немедленно» удалять контент, который пропагандирует антидемократические действия, терроризм, речь ненависти, детскую порнографию и другие серьезные преступления. В случае других видов незаконного контента компании могут нести ответственность за ущерб, если не удалят его после уведомления третьим лицом.

Ожидается, что это решение еще больше усилит напряженность между Верховным судом и технологическими компаниями, которые обвиняют Бразилию в цензуре.

«Мы сохраняем свободу выражения мнений насколько это возможно, но при этом не позволяем миру погрузиться в пропасть грубости, легитимизируя речь ненависти или безнаказанное совершение преступлений в интернете», — написал председатель суда, судья Луис Роберто Баррозу.

Судья Кассиу Нунес, один из трех судей, проголосовавших против, отметил, что «гражданская ответственность лежит в первую очередь на том, кто причинил вред», а не на платформах.

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