Соцмережі несуть відповідальність за публікації користувачів — Верховний суд Бразилії

Суд постановив, що цифрові платформи зобов’язані «негайно» видаляти контент, який пропагує антидемократичні дії, тероризм і мову ворожнечі.

Фото: AP

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Верховний суд Бразилії постановив, що цифрові платформи повинні негайно видаляти матеріали з мовою ворожнечі та контент, який просуває серйозні злочини, у межах ключового рішення щодо відповідальності технологічних гігантів за незаконні публікації, передає Lemonde.fr.

Видання зазначає, що це рішення суду робить соціальні мережі відповідальними за контент третіх осіб, визнаний незаконним, навіть без судового припису.

Вісім з одинадцяти суддів постановили, що стаття Цивільного кодексу щодо інтернету, яка передбачає, що платформи несуть відповідальність за сумнівний контент лише у випадку відмови виконати судове рішення про його видалення, є частково неконституційною.

Більшість суддів постановила, що платформи зобов’язані «негайно» видаляти контент, який пропагує антидемократичні дії, тероризм, мову ворожнечі, дитячу порнографію та інші серйозні злочини. У випадку інших видів незаконного контенту компанії можуть нести відповідальність за завдану шкоду, якщо не видалять його після повідомлення третіх осіб.

Очікується, що це рішення ще більше посилить напруженість між Верховним судом і технологічними компаніями, які звинувачують Бразилію в цензурі.

«Ми зберігаємо свободу висловлення поглядів настільки, наскільки це можливо, але водночас не дозволяємо світові впасти в прірву грубощів, легітимізуючи мову ворожнечі чи безкарне вчинення злочинів в інтернеті», — написав голова суду, суддя Луїс Роберту Баррозу.

Суддя Кассіу Нуніс, один із трьох суддів, які голосували проти, зазначив, що «цивільна відповідальність передусім покладається на того, хто спричинив шкоду», а не на платформи.

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