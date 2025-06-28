У Києві на два місяці частково обмежать рух на Солом’янській

На ділянці Протасів Яр – Ратушного обмежать рух через ремонт.

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Із 30 червня до 1 серпня в Києві частково обмежать рух вулицею Солом’янською, повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Ремонт дорожнього покриття проводитимуть працівники КП ШЕУ Солом’янського району на ділянці від Протасового Яру до вулиці Романа Ратушного. У «Київавтодорі» вибачилися за тимчасові незручності та закликали водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів.

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