Практика судів
  1. В Україні

У Києві на два місяці частково обмежать рух на Солом’янській

08:39, 28 червня 2025
На ділянці Протасів Яр – Ратушного обмежать рух через ремонт.
У Києві на два місяці частково обмежать рух на Солом’янській
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 30 червня до 1 серпня в Києві частково обмежать рух вулицею Солом’янською, повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Ремонт дорожнього покриття проводитимуть працівники КП ШЕУ Солом’янського району на ділянці від Протасового Яру до вулиці Романа Ратушного. У «Київавтодорі» вибачилися за тимчасові незручності та закликали водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ дороги

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд скасував рішення ВККС, бо Комісія не підтвердила доказами об’єктивність перевірки практичного завдання

Верховний Суд дійшов висновку, що ВККС, не надавши жодних доказів, які б підтверджували об`єктивність та повноту перевірки практичного завдання та обґрунтованості виставлених екзаменаційною комісією балів, не довела, що дотрималася Методичних вказівок, які були затверджені самою ж ВККС.

Судді ВАКС позовами про перерахунок суддівської винагороди довели суд до фінансової кризи

Державна виконавча служба блокує рахунки ВАКС, оскільки суд не може виплатити борги власним суддям.

Мораторій має убезпечити бізнес від тиску недобросовісних посадовців – Юлія Свириденко

Також готуються рішення щодо розширення локалізації в закупівлях і реформа трудового законодавства.

Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради з підтримки підприємництва: хто туди увійшов

Президент оголосив про підготовку мораторію на перевірки бізнесу та затвердив нову Раду з підтримки підприємництва.

Обсяг оборонних видатків у бюджетах на 2026, 2027, 2028 роки будуть корегувати з урахуванням воєнно-політичної обстановки: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Кабміну доручили передбачити під час підготовки законопроектів про Державний бюджет на 2026, 2027, 2028 роки можливість корегування обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки – Президент підписав Указ.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Князевич
    Руслан Князевич
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Валерій Кузьменко
    Валерій Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Чумак
    Юрій Чумак
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді