У Києві на два місяці частково обмежать рух на Солом’янській

Із 30 червня до 1 серпня в Києві частково обмежать рух вулицею Солом’янською, повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».
Ремонт дорожнього покриття проводитимуть працівники КП ШЕУ Солом’янського району на ділянці від Протасового Яру до вулиці Романа Ратушного. У «Київавтодорі» вибачилися за тимчасові незручності та закликали водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів.
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