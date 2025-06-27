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Французький футболіст Кіліан Мбаппе вимагає 55 млн євро та звинувачує колишній клуб у цькуванні

17:14, 27 червня 2025
Кіліан Мбаппе позивається до ПСЖ через моральні домагання та невиплату зарплати.
Французький футболіст Кіліан Мбаппе вимагає 55 млн євро та звинувачує колишній клуб у цькуванні
Фото: Sport.ua
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Французький футболіст Кіліан Мбаппе, нападник мадридського «Реала» та збірної Франції, подав позов проти свого колишнього клубу «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ), звинувативши його у моральних домаганнях і невиплаті 55 млн євро зарплати. Про це повідомила прокуратура Парижа, пише CNN.

Конфлікт між Мбаппе та ПСЖ загострився після того, як у 2023 році футболіст відмовився продовжувати контракт із клубом. За словами гравця, ПСЖ піддав його «лофтингу» – ізоляції від основного складу з дисциплінарних причин, зокрема не включив до передсезонного туру в Японію та Південну Корею, змусивши тренуватися з резервними гравцями. Мбаппе також незадоволений невиконанням обіцянок щодо підписання ключових гравців після укладення контракту в 2022 році, який, попри публічну демонстрацію футболки з написом «2025», виявився дійсним лише до 2024 року з опцією продовження.

ПСЖ, у свою чергу, вважав, що Мбаппе порушив домовленості, відмовившись від пропозиції саудівського «Аль-Хіляль» за 300 млн євро та не продовживши контракт, що могло призвести до втрати гравця без компенсації у 2024 році. Напружені відносини завершилися переходом Мбаппе до «Реала» на правах вільного агента влітку 2024 року після рекордних 256 голів за ПСЖ.

Юридична команда Мбаппе ще у квітні 2025 року заявила про намір позиватися до ПСЖ через неналежне поводження. Справа перебуває на розгляді, а гравець вимагає компенсації за моральну шкоду та невиплачені кошти.

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