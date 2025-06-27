Французский футболист Килиан Мбаппе требует 55 млн евро и обвиняет бывший клуб в травле

Килиан Мбаппе судится с ПСЖ из-за моральных домогательств и невыплаты зарплаты.

Фото: Sport.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Французский футболист Килиан Мбаппе, нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции, подал иск против своего бывшего клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), обвинив его в моральных домогательствах и невыплате 55 млн евро зарплаты. Об этом сообщила прокуратура Парижа, пишет CNN.

Конфликт между Мбаппе и ПСЖ обострился после того, как в 2023 году футболист отказался продлевать контракт с клубом. По словам игрока, ПСЖ подверг его «лофтингу» - изоляции от основного состава по дисциплинарным причинам, в частности не включил в предсезонный тур в Японию и Южную Корею, заставив тренироваться с резервными игроками. Мбаппе также недоволен невыполнением обещаний по подписанию ключевых игроков после заключения контракта в 2022 году, который, несмотря на публичную демонстрацию футболки с надписью «2025», оказался действительным лишь до 2024 года с опцией продления.

ПСЖ, в свою очередь, считал, что Мбаппе нарушил договоренности, отказавшись от предложения саудовского «Аль-Хиляль» за 300 млн евро и не продлив контракт, что могло привести к потере игрока без компенсации в 2024 году. Напряженные отношения завершились переходом Мбаппе в «Реал» на правах свободного агента летом 2024 года после рекордных 256 голов за ПСЖ.

Юридическая команда Мбаппе еще в апреле 2025 года заявила о намерении судиться с ПСЖ из-за ненадлежащего обращения. Дело находится на рассмотрении, а игрок требует компенсации за моральный ущерб и невыплаченные средства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.