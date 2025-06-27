Примірка без примірочної – Google запустила додаток, що покаже, як виглядає одяг на вас

Google запустив додаток Doppl для віртуальної примірки одягу.

Фото: TechCrunch

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Google представила експериментальний мобільний додаток Doppl, який дозволяє користувачам приміряти одяг віртуально. Про це повідомило видання TechCrunch. Додаток уже доступний для користувачів iOS та Android у США.

Для роботи з Doppl потрібно завантажити фото себе в повний зріст. Користувач може обрати зображення одягу, наприклад, із сайту магазину чи соцмереж, і побачити, як воно виглядатиме на цифровій моделі його тіла. Додаток також генерує відео з ефектом руху, щоб показати одяг у динаміці. Образи можна зберігати та ділитися з іншими.

Google зазначає, що запуск окремого додатка спрямований на підвищення доступності віртуальної примірки та збір даних про її ефективність. На відміну від попередніх інструментів компанії, які показували одяг на моделях, Doppl створює персоналізований досвід на основі тіла користувача. Наразі додаток тестується, тому результати можуть бути не завжди ідеальними. Інформація про доступність в інших країнах поки відсутня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.