Примерка без примерочной – Google запустила приложение, которое покажет, как выглядит одежда на вас

Google запустил приложение Doppl для виртуальной примерки одежды.

Фото: TechCrunch

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Компания Google представила экспериментальное мобильное приложение Doppl, которое позволяет пользователям примерить одежду виртуально. Об этом сообщило издание TechCrunch. Приложение уже доступно для пользователей iOS и Android в США.

Для работы с Doppl нужно загрузить фото себя в полный рост. Пользователь может выбрать изображение одежды, например, с сайта магазина или соцсетей, и увидеть, как оно будет выглядеть на цифровой модели его тела. Приложение также генерирует видео с эффектом движения, чтобы показать одежду в динамике. Образы можно сохранять и делиться с другими.

Google отмечает, что запуск отдельного приложения направлен на повышение доступности виртуальной примерки и сбор данных о ее эффективности. В отличие от предыдущих инструментов компании, которые показывали одежду на моделях, Doppl создает персонализированный опыт на основе тела пользователя. Сейчас приложение тестируется, поэтому результаты могут быть не всегда идеальными. Информация о доступности в других странах пока отсутствует.

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