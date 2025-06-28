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Великі прийомні сім’ї в Україні отримають житло – держава виділила 833 млн грн

12:43, 28 червня 2025
Держава забезпечить оселі для нових ДБСТ і ВПО.
Великі прийомні сім’ї в Україні отримають житло – держава виділила 833 млн грн
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Міністерство соціальної політики України повідомило, що дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ), які виховують від 5 до 10 дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, можуть отримати обладнане службове житло великої площі з комунальної власності.

Для цього Мінсоцполітики спрямовує субвенцію місцевим бюджетам на придбання житла. Під час війни підтримка надається не лише новоствореним ДБСТ, а й сім’ям-вимушеним переселенцям і тим, хто планує повернутися з евакуації за кордон. У 2025 році за 833 млн грн субвенції житло отримають 50 нових ДБСТ і понад 120 сімей, включно з ВПО. Закупівля житла триває в громадах.

«Великі прийомні сім’ї — це насамперед можливість жити групам з кількох рідних братів і сестер у родинному теплі. Тому держава виділяє кошти держбюджету на забезпечення таких родин житлом і удосконалює процедуру його надання, щоб діти швидше опинялись в турботі і любові», – зазначила міністерка Оксана Жолнович.

У червні 2025 року Кабмін ухвалив постанову, яка регулює надання житла новим ДБСТ. Якщо житлові умови батьків-вихователів не відповідають вимогам для створення ДБСТ, орган, який ухвалює рішення про його створення, зобов’язаний забезпечити сім’ю житлом протягом 6 місяців після подання заяви.

До 2029 року Мінсоцполітики планує забезпечити житлом ще понад 700 великих прийомних сімей. Це частина Стратегії забезпечення права кожної дитини на виховання в сімейному середовищі, яка визначає напрями розвитку системи догляду за дітьми.

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Мінсоцполітики

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