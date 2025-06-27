У Житомирі водій заїхав машиною на дитячий пляж у гідропарку, застряг у піску та втік, фото

Водій намагався в’їхати автомобілем на дитячий пляж у міському гідропарку, але машина застрягла в піску, після чого він зняв номерні знаки та втік.

Фото: t.me/zhtmr

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У Житомирі водій, позбавлений права керування, заїхав на дитячий пляж у міському гідропарку, але машина застрягла в піску, після чого він зняв номерні знаки та втік. Прокуратура відкрила провадження.

Прокурорами встановлено, що рішенням Богунського районного суду м. Житомира водія позбавлено права керувати транспортними засобами з 28 лютого 2024 року. Таке рішення є чинним і по сьогоднішній день.

Попри це, чоловік неодноразово порушував заборону, що призвело до складання проти нього кількох протоколів за керування в стані алкогольного сп’яніння та без права на водіння.

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