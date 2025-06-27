В Житомире водитель заехал на машине на детский пляж в гидропарке, застрял в песке и скрылся, фото

Водитель пытался въехать на детский пляж в городском гидропарке, но машина застряла в песке, после чего он снял номерные знаки и скрылся.

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В Житомире водитель, лишенный права управления, заехал на детский пляж в городском гидропарке, но машина застряла в песке, после чего снял номерные знаки и скрылся. Прокуратура открыла производство.

Прокурорами установлено, что решением Богунского районного суда г. Житомир водитель лишен права управлять транспортными средствами с 28 февраля 2024 года. Такое решение действует и по сей день.

Несмотря на это, мужчина неоднократно нарушал запрет, который привел к составлению против него нескольких протоколов за управление в состоянии алкогольного опьянения и без права на вождение.

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