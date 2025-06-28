Практика судів
  1. В Україні

Тесть не за призначенням – як порушник намагався незаконно втекти за кордон

13:01, 28 червня 2025
На Вінниччині прикордонники викрили спробу незаконного виїзду за кордон за супроводом тестя.
Тесть не за призначенням – як порушник намагався незаконно втекти за кордон
Фото: ДПСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На пункті пропуску «Могилів-Подільський» у Вінницькій області прикордонники зупинили чоловіка, який намагався незаконно виїхати за кордон, використовуючи тестя з інвалідністю як підставу для виїзду. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

На перший погляд, документи виглядали бездоганно: свідоцтво про шлюб, пенсійне посвідчення тестя – усе відповідало вимогам. Проте прикордонники помітили, що тесть уже раніше «супроводжував» іншого зятя за кордон, який так і не повернувся в Україну. Схему вдалося викрити, а справу передали до поліції для розслідування за ознаками кримінального правопорушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Вінниця прикордонники Державна прикордонна служба кордон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала про відмову у закритті кримінального провадження через сплив строків давності

КПК не передбачає оскарження ухвали, якою відмовлено у задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження, постановленої під час судового провадження в суді першої інстанції.

Верховна Рада прийняла зміни до правил звільнення від сплати судового збору

Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, а також зменшення його розміру або звільнення від його сплати буде проводитися за новими правилами.

Верховний Суд висловив позицію стосовно природи зустрічного позову в публічно-правових спорах

Зустрічний позов та тягар доказування в адмінсудочинстві – позиція Верховного Суду.

Клопотання на обшуки і прослуховування службовців підприємств-резидентів Defence City потребуватимуть погодження Генпрокурора

У КПК передбачать, що вчинення процесуальних дій щодо юридичних осіб, включених Міноборони до Переліку Defence City, та їх службових осіб потребуватимуть погодження Генерального прокурора – зокрема клопотання на обшуки та прослуховування.

Санкції за плагіат та ChatGPT – Верховна Рада розгляне законопроект про академічну доброчесність

За допомогою закону про академічну доброчесність планується боротися з корупцією в освіті і збільшувати довіру іноземних партнерів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Князевич
    Руслан Князевич
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Валерій Кузьменко
    Валерій Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Чумак
    Юрій Чумак
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді