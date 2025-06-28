Тесть не за призначенням – як порушник намагався незаконно втекти за кордон

На Вінниччині прикордонники викрили спробу незаконного виїзду за кордон за супроводом тестя.

Фото: ДПСУ

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На пункті пропуску «Могилів-Подільський» у Вінницькій області прикордонники зупинили чоловіка, який намагався незаконно виїхати за кордон, використовуючи тестя з інвалідністю як підставу для виїзду. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

На перший погляд, документи виглядали бездоганно: свідоцтво про шлюб, пенсійне посвідчення тестя – усе відповідало вимогам. Проте прикордонники помітили, що тесть уже раніше «супроводжував» іншого зятя за кордон, який так і не повернувся в Україну. Схему вдалося викрити, а справу передали до поліції для розслідування за ознаками кримінального правопорушення.

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