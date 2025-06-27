Мінфін затвердив Порядок ротації працівників митниці

Зміна стаціонарного робочого місця митника в межах однієї митниці або з переведенням до іншої може відбуватися періодично з урахуванням рівня митних компетенцій.

Фото: hromadske.radio

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У п’ятницю, 27 червня, опублікували наказ Мінфіну, яким затверджено Порядок проведення ротації посадових осіб митних органів.

«Запровадження ротації працівників митниці є черговим кроком до створення прозорої та ефективної митної служби. Ротація допоможе вирівняти навантаження на посадових осіб митних органів, зокрема, розташованих у пунктах пропуску через державний кордон, та знизити корупційні ризики», - заявили у Мінфіні.

Зміна стаціонарного робочого місця митника в межах однієї митниці або з переведенням до іншої може відбуватися періодично з урахуванням рівня митних компетенцій.

Ротація посадових осіб митних органів здійснюється за їхньою згодою, яка фіксуватиметься в контракті про проходження служби.

«Такі зміни сприятимуть гнучкому управлінню персоналом митних органів, швидкому реагуванню на оперативні потреби. Ротація також сприятиме зниженню корупційних ризиків, адже запобігатиме формуванню стійких неформальних зв’язків на конкретних митних постах.

За результатами ротації керівники митниць інформуватимуть керівника Держмитслужби щодо ефективності проведених змін та досягнутих результатів, що забезпечить прозорість процесу», - додали у Мінфіні.

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