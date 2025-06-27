Практика судів
  1. В Україні

Електронна пошта Апеляційної палати ВАКС не працюватиме два дні

17:50, 27 червня 2025
Електронна пошта АП ВАКС не працюватиме через технічні роботи.
Електронна пошта Апеляційної палати ВАКС не працюватиме два дні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила, що у зв’язку з проведенням технічних робіт 28 та 29 червня 2025 року електронна пошта [email protected] буде тимчасово недоступна. Про це повідомили у пресслужбі АП ВАКС.

«У зазначені дні приймання та відправлення електронних листів не здійснюватиметься.

Просимо врахувати це під час планування комунікацій», - заявили у Апеляційній палаті ВАКС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ВАКС Апеляційна палата ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мораторій має убезпечити бізнес від тиску недобросовісних посадовців – Юлія Свириденко

Також готуються рішення щодо розширення локалізації в закупівлях і реформа трудового законодавства.

Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради з підтримки підприємництва: хто туди увійшов

Президент оголосив про підготовку мораторію на перевірки бізнесу та затвердив нову Раду з підтримки підприємництва.

Обсяг оборонних видатків у бюджетах на 2026, 2027, 2028 роки будуть корегувати з урахуванням воєнно-політичної обстановки: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Кабміну доручили передбачити під час підготовки законопроектів про Державний бюджет на 2026, 2027, 2028 роки можливість корегування обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки – Президент підписав Указ.

Я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу – Володимир Зеленський

Президент Зеленський доручив готувати рішення про мораторій на перевірки бізнесу і розширення ради «Держави-бізнес».

Залік з української та іноземної мов для аспірантів на третьому році підготовки – Юлія Гришина повідомила про підготовку звернення до Шмигаля

Раніше Кабмін передбачив включення до навчального плану аспіранта третього року підготовки денної форми заліку з української та іноземної мов як обовʼязкового підсумкового контролю з використанням процесів ЗНО.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду у Великій Палаті