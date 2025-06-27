Електронна пошта Апеляційної палати ВАКС не працюватиме два дні

Електронна пошта АП ВАКС не працюватиме через технічні роботи.

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила, що у зв’язку з проведенням технічних робіт 28 та 29 червня 2025 року електронна пошта [email protected] буде тимчасово недоступна. Про це повідомили у пресслужбі АП ВАКС.

«У зазначені дні приймання та відправлення електронних листів не здійснюватиметься.

Просимо врахувати це під час планування комунікацій», - заявили у Апеляційній палаті ВАКС.

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