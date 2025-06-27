Электронная почта Апелляционной палаты ВАКС не будет работать два дня

Электронная почта АП ВАКС будет недоступна из-за технических работ.

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщила, что в связи с проведением технических работ 28 и 29 июня 2025 года электронная почта [email protected] будет временно недоступна. Об этом сообщили в пресс-службе АП ВАКС.

«В указанные дни прием и отправка электронных писем осуществляться не будут.

Просим учитывать это при планировании коммуникаций», — заявили в Апелляционной палате ВАКС.

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