Минфин утвердил Порядок ротации сотрудников таможни

Изменение стационарного рабочего места таможенника в пределах одной таможни или с переводом в другую может происходить периодически с учетом уровня таможенной компетентности.

Фото: hromadske.radio

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В пятницу, 27 июня, был опубликован приказ Минфина, которым утвержден Порядок проведения ротации должностных лиц таможенных органов.

«Введение ротации сотрудников таможни — очередной шаг к созданию прозрачной и эффективной таможенной службы. Ротация поможет сбалансировать нагрузку на должностных лиц таможенных органов, в частности тех, кто работает в пунктах пропуска через государственную границу, и снизить коррупционные риски», — заявили в Минфине.

Изменение стационарного рабочего места таможенника в пределах одной таможни или с переводом в другую может осуществляться периодически с учетом уровня его таможенной компетентности.

Ротация должностных лиц таможенных органов проводится с их согласия, которое будет фиксироваться в контракте о прохождении службы.

«Такие изменения будут способствовать гибкому управлению персоналом таможенных органов и быстрому реагированию на оперативные потребности. Ротация также поспособствует снижению коррупционных рисков, поскольку будет препятствовать формированию устойчивых неформальных связей на конкретных таможенных постах.

По результатам ротации руководители таможен будут информировать главу Гостаможслужбы об эффективности проведенных изменений и достигнутых результатах, что обеспечит прозрачность процесса», — добавили в Минфине.

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