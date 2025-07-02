Вчителі з громад, де зупиняється навчання з вересня, зможуть отримувати зарплату — рішення Кабміну

Учителі з громад, де з 1 вересня школи призупиняють роботу, зможуть подати заяву до Кадрового резерву, проходити навчання та отримувати середню зарплату.

Джерело фото: Freepik

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України затвердив постанову, якою вносить зміни до Порядку формування Кадрового резерву педагогічних працівників. Як пояснюють в Уряді, цей інструмент є частиною впровадження політики «Школа офлайн» і дає змогу вчителям, які можуть залишитися без педагогічного навантаження, проходити навчання та отримувати середню заробітну плату.

Мета змін — зберегти педагогів у системі освіти під час трансформацій та забезпечити м’який перехід до нових умов.

Хто може подати заяву до Кадрового резерву та отримувати середню заробітну плату

Педагогічні працівники, які працювали в школах, розташованих у громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, що з 1 вересня 2025 року призупинять освітню діяльність.

Що передбачає участь у Кадровому резерві

Фінансова підтримка. Учителю можуть виплачувати середню заробітну плату (але не менше ніж 2/3 посадового окладу станом на день оголошення простою). Виплата починається з дати підписання договору про працевлаштування й триває до завершення воєнного стану та ще шість місяців після.

Професійний розвиток. Участь у резерві передбачає проходження навчання за Типовою програмою, затвердженою МОН.

Можливість подальшої роботи. Пройшовши навчання, учителю стануть доступні пропозиції щодо працевлаштування в школі на деокупованій території з умовою відпрацювати там не менше 5 років.

Як потрапити до Кадрового резерву

Потрібно подати анкету та копії документів про освіту, якщо їх немає в ЄДЕБО.

Документи можна подати через диджитальну платформу для реєстрації. Найближчим часом МОН анонсує вебінари щодо особливостей подання заяв.

Щоб отримувати середню заробітну плату впродовж перебування у кадровому резерві педагогічний працівник має укласти договір про працевлаштування з органом управління освітою. Для цього потрібно звернутися:

до закладу освіти, з яким особа перебуває у трудових відносинах

безпосередньо до органу управління у сфері освіти територіальної громади чи обласної (військової) адміністрації, якому підпорядкований заклад.

У якому разі виплати можуть припинити?

виїзду педагогічного працівника на постійне місце проживання

за кордон або більше ніж на 30 днів;

за кордон або більше ніж на 30 днів; працевлаштування педагогічного працівника на умовах повного робочого дня або з повним педагогічним навантаженням не менш як на одну ставку (для посад педагогічних працівників);

зупинення функціонування резерву.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.