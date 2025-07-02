Вчителі з громад, де зупиняється навчання з вересня, зможуть отримувати зарплату — рішення Кабміну

Кабінет Міністрів України затвердив постанову, якою вносить зміни до Порядку формування Кадрового резерву педагогічних працівників. Як пояснюють в Уряді, цей інструмент є частиною впровадження політики «Школа офлайн» і дає змогу вчителям, які можуть залишитися без педагогічного навантаження, проходити навчання та отримувати середню заробітну плату.
Мета змін — зберегти педагогів у системі освіти під час трансформацій та забезпечити м’який перехід до нових умов.
Хто може подати заяву до Кадрового резерву та отримувати середню заробітну плату
Педагогічні працівники, які працювали в школах, розташованих у громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, що з 1 вересня 2025 року призупинять освітню діяльність.
Що передбачає участь у Кадровому резерві
Як потрапити до Кадрового резерву
Потрібно подати анкету та копії документів про освіту, якщо їх немає в ЄДЕБО.
Документи можна подати через диджитальну платформу для реєстрації. Найближчим часом МОН анонсує вебінари щодо особливостей подання заяв.
Щоб отримувати середню заробітну плату впродовж перебування у кадровому резерві педагогічний працівник має укласти договір про працевлаштування з органом управління освітою. Для цього потрібно звернутися:
У якому разі виплати можуть припинити?
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