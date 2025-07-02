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Вчителі з громад, де зупиняється навчання з вересня, зможуть отримувати зарплату — рішення Кабміну

19:00, 2 липня 2025
Учителі з громад, де з 1 вересня школи призупиняють роботу, зможуть подати заяву до Кадрового резерву, проходити навчання та отримувати середню зарплату.
Вчителі з громад, де зупиняється навчання з вересня, зможуть отримувати зарплату — рішення Кабміну
Джерело фото: Freepik
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Кабінет Міністрів України затвердив постанову, якою вносить зміни до Порядку формування Кадрового резерву педагогічних працівників. Як пояснюють в Уряді, цей інструмент є частиною впровадження політики «Школа офлайн» і дає змогу вчителям, які можуть залишитися без педагогічного навантаження, проходити навчання та отримувати середню заробітну плату.

Мета змін — зберегти педагогів у системі освіти під час трансформацій та забезпечити м’який перехід до нових умов.

Хто може подати заяву до Кадрового резерву та отримувати середню заробітну плату

Педагогічні працівники, які працювали в школах, розташованих у громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, що з 1 вересня 2025 року призупинять освітню діяльність.

Що передбачає участь у Кадровому резерві

  • Фінансова підтримка. Учителю можуть виплачувати середню заробітну плату (але не менше ніж 2/3 посадового окладу станом  на день оголошення простою). Виплата починається з дати підписання договору про працевлаштування й триває до завершення воєнного стану та ще шість місяців після.
  • Професійний розвиток. Участь у резерві передбачає проходження навчання за Типовою програмою, затвердженою МОН.
  • Можливість подальшої роботи. Пройшовши навчання, учителю стануть доступні пропозиції щодо  працевлаштування в школі на деокупованій території з умовою відпрацювати там не менше 5 років.

Як потрапити до Кадрового резерву

Потрібно подати  анкету та копії документів про освіту, якщо їх немає в ЄДЕБО.

Документи можна подати через диджитальну платформу для реєстрації. Найближчим часом МОН анонсує вебінари щодо особливостей подання заяв. 

Щоб отримувати середню заробітну плату впродовж перебування у кадровому резерві педагогічний працівник має укласти договір про працевлаштування з органом управління освітою. Для цього потрібно звернутися:

  • до закладу освіти, з яким особа перебуває у трудових відносинах 
  • безпосередньо до органу управління у сфері освіти територіальної громади чи обласної (військової) адміністрації, якому підпорядкований заклад.

У якому разі виплати можуть припинити? 

  • виїзду педагогічного працівника на постійне місце проживання
    за кордон або більше ніж на 30 днів;
  • працевлаштування педагогічного працівника на умовах повного робочого дня або з повним педагогічним навантаженням не менш як на одну ставку (для посад педагогічних працівників);
  • зупинення функціонування резерву.

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