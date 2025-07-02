Учителя из общин, где останавливается обучение с сентября, смогут получать зарплату — решение Кабмина

Кабинет Министров Украины утвердил постановление, которым вносит изменения в Порядок формирования Кадрового резерва педагогических работников. Как поясняют в Правительстве, этот инструмент является частью внедрения политики «Школа офлайн» и позволяет учителям, которые могут остаться без педагогической нагрузки, проходить обучение и получать среднюю заработную плату.
Цель изменений — сохранить педагогов в системе образования в период трансформаций и обеспечить плавный переход к новым условиям.
Кто может подать заявление в Кадровый резерв и получать среднюю зарплату
Педагогические работники, работавшие в школах, расположенных в громадах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Сумской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, которые с 1 сентября 2025 года приостановят образовательную деятельность.
Что предусматривает участие в Кадровом резерве
• Финансовая поддержка. Учителю могут выплачивать среднюю заработную плату (но не менее 2/3 должностного оклада по состоянию на день объявления простоя). Выплата начинается с даты подписания договора о трудоустройстве и продолжается до завершения военного положения и еще шесть месяцев после.
• Профессиональное развитие. Участие в резерве предусматривает прохождение обучения по Типовой программе, утвержденной МОН.
• Возможность дальнейшей работы. Пройдя обучение, учителю станут доступны предложения по трудоустройству в школе на деоккупированной территории при условии отработки там не менее 5 лет.
Как попасть в Кадровый резерв
Необходимо подать анкету и копии документов об образовании, если они отсутствуют в ЕГЭБО.
Документы можно подать через цифровую платформу для регистрации. В ближайшее время МОН анонсирует вебинары по особенностям подачи заявлений.
Чтобы получать среднюю зарплату в период пребывания в кадровом резерве, педагог должен заключить договор о трудоустройстве с органом управления образованием. Для этого нужно обратиться:
• в учебное заведение, с которым у лица заключены трудовые отношения;
• либо непосредственно в орган управления в сфере образования территориальной громады или областной (военной) администрации, которому подчинено заведение.
В каком случае выплаты могут прекратить:
• выезд педагогического работника на постоянное место жительства за границу или более чем на 30 дней;
• трудоустройство педагога на условиях полного рабочего дня или с полной педагогической нагрузкой не менее одной ставки (для педагогических должностей);
• приостановка функционирования резерва.
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