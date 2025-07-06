Стало відомо, чи може працівник вимагати запровадження для нього дистанційної роботи

Працівник може вимагати тимчасове переведення на дистанційну роботу у випадку дискримінації на робочому місці, але роботодавець має право відмовити за певних умов.

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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи може працівник вимагати запровадження для нього дистанційної роботи.

Працівник може вимагати від роботодавця тимчасове, строком до двох місяців, переведення на дистанційну роботу, якщо на робочому місці стосовно нього були вчинені дії, що містять ознаки дискримінації.

При цьому роботодавець може відмовити працівнику в такому переведенні, якщо виконання дистанційної роботи не можливе, зважаючи на трудову функцію працівника, а також якщо працівник не навів фактів, які підтверджують, що дискримінація, сексуальне домагання чи інші форми насильства мали місце.

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