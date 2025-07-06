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Стало відомо, чи може працівник вимагати запровадження для нього дистанційної роботи

07:37, 6 липня 2025
Працівник може вимагати тимчасове переведення на дистанційну роботу у випадку дискримінації на робочому місці, але роботодавець має право відмовити за певних умов.
Стало відомо, чи може працівник вимагати запровадження для нього дистанційної роботи
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи може працівник вимагати запровадження для нього дистанційної роботи.

Працівник може вимагати від роботодавця тимчасове, строком до двох місяців, переведення на дистанційну роботу, якщо на робочому місці стосовно нього були вчинені дії, що містять ознаки дискримінації.

При цьому роботодавець може відмовити працівнику в такому переведенні, якщо виконання дистанційної роботи не можливе, зважаючи на трудову функцію працівника, а також якщо працівник не навів фактів, які підтверджують, що дискримінація, сексуальне домагання чи інші форми насильства мали місце.

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