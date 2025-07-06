Стало известно, может ли работник требовать введения для него дистанционной работы

Работник может потребовать временный перевод на дистанционную работу в случае дискриминации на рабочем месте, но работодатель имеет право отказать при определенных условиях.

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Центрально-Западное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда разъяснило, может ли работник требовать установления для него дистанционной работы.

Работник может требовать от работодателя временного, сроком до двух месяцев, перевода на дистанционную работу, если на рабочем месте в отношении него были совершены действия, содержащие признаки дискриминации.

При этом работодатель может отказать работнику в таком переводе, если выполнение дистанционной работы невозможно, учитывая трудовую функцию работника, а также если работник не привёл фактов, подтверждающих, что дискриминация, сексуальные домогательства или другие формы насилия имели место.

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