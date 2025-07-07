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У ДПС відповіли, чи можна отримати податкову знижку за молодіжним житловим кредитом

11:49, 7 липня 2025
Отримати податкову знижку можна лише за тими відсотками за кредитом, які були сплачені позичальником самостійно, без повної компенсації з бюджету.
У ДПС відповіли, чи можна отримати податкову знижку за молодіжним житловим кредитом
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Головне управління ДПС у Запорізькій області роз’яснило, чи має право на податкову знижку громадянин, який скористався умовами молодіжного житлового кредиту.

Згідно з підпунктом 166.3.1 пункту 166.3 статті 166 Податкового кодексу України платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, нарахованого у вигляді заробітної плати, зменшеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 ПКУ, такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, зокрема, як частина суми процентів, сплачених цим платником за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до статті 175 ПКУ.

Так, платник податку – резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року (пункт 175.1 статті 175 ПКУ). Тобто, повернення податку на доходи фізичних осіб може здійснюватися лише в межах сум, які фактично надійшли до бюджету від конкретного платника податку у звітному році.

Таким чином, якщо умовами молодіжного житлового кредиту передбачено повну або часткову компенсацію за рахунок бюджетних коштів відсотків за таким кредитом, то претендувати на податкову знижку одержувач такого молодіжного кредиту може лише в частині особисто сплачених ним процентів, але при дотриманні інших умов, виконання яких є обов’язковим для отримання права на податкову знижку. При повній компенсації процентів за кредитом за рахунок бюджетних коштів платник податку не має законодавчих підстав на податкову знижку за таким кредитним договором.

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