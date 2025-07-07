Як поновити реєстрацію платника ЄП-юрособи після закінчення процедури оскарження — роз’яснення

Головне управління ДПС у Запорізькій області роз’яснило, як відбувається поновлення реєстрації платника єдиного податку-юрособи після закінчення процедури оскарження, у разі прийняття рішення на користь платника.
Відповідно до пункту 299.10 статті 299 ПКУ реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі, зокрема:
Виключення з Реєстру передбачає перехід юридичної особи на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ.
Згідно пункту 56.1 статті 56 ПКУ рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.
Відповідно до пункту 56.2 статті 56 ПКУ у разі якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених ПКУ або іншими законами України, такий платник має право звернутися із скаргою про перегляд цього рішення до контролюючого органу вищого рівня.
Нормами ПКУ не передбачено зупинення дії рішення контролюючого органу про анулювання реєстрації платника єдиного податку – юридичної особи на період адміністративного або судового оскарження.
Підпунктом 56.17.2 пункту 56.17 статті 56 ПКУ визначено, що процедура адміністративного оскарження закінчується днем отримання платником податків рішення відповідного контролюючого органу про повне задоволення скарги.
Водночас, відповідно до частини другої статті 14 Кодексу адміністративного судочинства України судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України.
Враховуючи зазначене, у разі прийняття контролюючим органом або судом рішення на користь платника податків – юридичної особи, за яким скасовано анулювання реєстрації платника єдиного податку, контролюючим органом самостійно вносяться зміни до Реєстру, зокрема, анулюється дата виключення юридичної особи з Реєстру. Тобто, така особа вважається платником єдиного податку, у тому числі за період адміністративного або судового оскарження.
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