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Как возобновить регистрацию плательщика ЕП-юрлица после окончания процедуры обжалования — разъяснение

11:13, 7 июля 2025
Стало известно, как происходит возобновление регистрации плательщика единого налога-юрлица по окончании процедуры обжалования, в случае принятия решения в пользу плательщика.
Как возобновить регистрацию плательщика ЕП-юрлица после окончания процедуры обжалования — разъяснение
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Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, как происходит восстановление регистрации плательщика единого налога – юрлица после завершения процедуры обжалования в случае принятия решения в пользу плательщика.

В соответствии с пунктом 299.10 статьи 299 НКУ регистрация плательщиком единого налога является бессрочной и может быть аннулирована путем исключения из реестра плательщиков единого налога по решению контролирующего органа в случае, в частности:

  • подачи плательщиком налога заявления об отказе от применения упрощенной системы налогообложения в связи с переходом на уплату других налогов и сборов, определенных НКУ, – в последний день календарного квартала, в котором подано такое заявление;
  • прекращения юридического лица (кроме преобразования) в соответствии с законом – в день получения соответствующим контролирующим органом от государственного регистратора уведомления о проведении государственной регистрации такого прекращения;
  • в случаях, определенных подпунктом 298.2.3 пункта 298.2 и подпунктом 298.8.6 пункта 298.8 статьи 298 НКУ;
  • если в налоговом (отчетном) году доля сельскохозяйственного товаропроизводства юридического лица – плательщика единого налога четвертой группы составляет менее 75 процентов;
  • если плательщиком единого налога четвертой группы не подана налоговая отчетность, предусмотренная подпунктом 295.9.1 пункта 295.9 статьи 295 и подпунктом 298.8.1 пункта 298.8 статьи 298 НКУ;
  • приобретения плательщиком налога статуса резидента Дія City – в последний день календарного квартала, в котором плательщик налога приобрел статус резидента Дія City;
  • наличие в отношении плательщика налога и/или его учредителей (участников), конечных бенефициарных владельцев решения о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), принятого в порядке, установленном Законом Украины от 14 августа 2014 года № 1644-VII «О санкциях», в частности, в отношении плательщиков третьей и четвертой групп – в последний день квартала, в котором принято такое решение.

Исключение из Реестра предусматривает переход юридического лица на уплату других налогов и сборов, определенных НКУ.

Согласно пункту 56.1 статьи 56 НКУ, решения, принятые контролирующим органом, могут быть обжалованы в административном или судебном порядке.

Согласно пункту 56.2 статьи 56 НКУ, в случае если плательщик налогов считает, что контролирующий орган неправильно определил сумму денежного обязательства или принял любое другое решение, которое противоречит законодательству или выходит за пределы полномочий контролирующего органа, установленных НКУ или другими законами Украины, такой плательщик имеет право обратиться с жалобой о пересмотре этого решения в контролирующий орган вышестоящего уровня.

Нормами НКУ не предусмотрено приостановление действия решения контролирующего органа об аннулировании регистрации плательщика единого налога – юридического лица на период административного или судебного обжалования.

Подпунктом 56.17.2 пункта 56.17 статьи 56 НКУ определено, что процедура административного обжалования заканчивается днем получения плательщиком налогов решения соответствующего контролирующего органа о полном удовлетворении жалобы.

В то же время, согласно части второй статьи 14 Кодекса административного судопроизводства Украины, судебные решения, вступившие в законную силу, являются обязательными к исполнению всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными и служебными лицами, физическими и юридическими лицами и их объединениями на всей территории Украины.

Учитывая вышеизложенное, в случае принятия контролирующим органом или судом решения в пользу плательщика налогов – юридического лица, которым отменено аннулирование регистрации плательщика единого налога, контролирующий орган самостоятельно вносит изменения в Реестр, в частности, аннулирует дату исключения юридического лица из Реестра. То есть, такое лицо считается плательщиком единого налога, в том числе за период административного или судебного обжалования.

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