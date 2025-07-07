7 июля – какой сегодня праздник и главные события

Сегодня в Украине отмечают День работника природно-заповедного дела.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 7 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

В частности, сегодня в Украине отмечают День работника природно-заповедного дела. В мире — Международный день мира и любви, Всемирный день прощения, Всемирный день шоколада.

Православная церковь — день Матери Божьей Неустанной Помощи; преподобных Фомы и Акакия.

День работника природно-заповедного дела

День работника природно-заповедного дела — профессиональный праздник, день чествования труда работников этой сферы в Украине, который отмечается ежегодно 7 июля.

В качестве предпосылок для учреждения этого профессионального праздника президентский указ подчёркивает значительный вклад работников природно-заповедного дела в сохранение и восстановление биологического и ландшафтного разнообразия, развитие территорий и объектов природно-заповедного фонда Украины.

Международный день мира и любви

Это всемирная акция, призванная распространить волну позитивной энергии по всей планете. Этот день, который с лёгкостью преодолевает национальные границы и культурные различия, является мощным символом универсальных человеческих добродетелей — мира и любви. Он вдохновляет нас излучать позитив, прощать и развивать атмосферу взаимопонимания и принятия.

Всемирный день прощения

Почти во всех мировых религиях прощение является одним из основных постулатов. От христианства до иудаизма, от Бога к человеку — прощение имеет огромное значение. Этот день напоминает нам, что умение прощать — это не только духовная обязанность, но и путь к внутреннему покою и гармонии.

Всемирный день шоколада

Идея этого дня возникла во Франции в 1995 году и приобрела популярность в других странах, включая Украину, где его празднуют с 2016 года.

История происхождения шоколада интересна и многогранна. Уже в 600 году до н.э. ацтеки и майя готовили шоколадный напиток «чоколатль» из какао-бобов.

Слово «шоколад» происходит от «xocolātl» и означает «горькая вода». Этот «напиток богов» готовили из какао, мёда и чили. Постепенно шоколад стал элитным продуктом, а после завоевания Мексики испанцами — утратил этот статус и получил распространение в Европе.

Церковный праздник:

7 июля в церковном календаре — день памяти преподобных Фомы и Акакия. Преподобный Фома вместе с Акакием посвятили свою жизнь молитве, покаянию и преданности Богу. Их подвиги в пустыне, отказ от мирских благ и постоянная молитва служат примером духовной стойкости и самоотверженности.

Календарь важных событий 7 июля:

1923 — В Праге открыт Украинский педагогический институт имени Драгоманова;

1940 — Во Львове открыт Литературно-мемориальный музей Ивана Франко;

1977 — США проводят первое испытание «гуманного» оружия — нейтронной бомбы, после взрыва которой погибают только живые существа, а здания и техника остаются невредимыми;

1987 — В Чернобыле начинается судебный процесс над тремя руководителями ЧАЭС, обвинёнными во взрыве на станции за год до того;

1989 — В Симферополе начинает издаваться газета на крымскотатарском языке;

1990 — В Риме впервые вместе выступают три выдающихся тенора современности — Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас;

2005 — Серия взрывов в лондонском метро и городских автобусах;

2009 — Похороны «короля поп-музыки» Майкла Джексона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.