7 июля – какой сегодня праздник и главные события

В понедельник, 7 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.
В частности, сегодня в Украине отмечают День работника природно-заповедного дела. В мире — Международный день мира и любви, Всемирный день прощения, Всемирный день шоколада.
Православная церковь — день Матери Божьей Неустанной Помощи; преподобных Фомы и Акакия.
День работника природно-заповедного дела
День работника природно-заповедного дела — профессиональный праздник, день чествования труда работников этой сферы в Украине, который отмечается ежегодно 7 июля.
В качестве предпосылок для учреждения этого профессионального праздника президентский указ подчёркивает значительный вклад работников природно-заповедного дела в сохранение и восстановление биологического и ландшафтного разнообразия, развитие территорий и объектов природно-заповедного фонда Украины.
Международный день мира и любви
Это всемирная акция, призванная распространить волну позитивной энергии по всей планете. Этот день, который с лёгкостью преодолевает национальные границы и культурные различия, является мощным символом универсальных человеческих добродетелей — мира и любви. Он вдохновляет нас излучать позитив, прощать и развивать атмосферу взаимопонимания и принятия.
Всемирный день прощения
Почти во всех мировых религиях прощение является одним из основных постулатов. От христианства до иудаизма, от Бога к человеку — прощение имеет огромное значение. Этот день напоминает нам, что умение прощать — это не только духовная обязанность, но и путь к внутреннему покою и гармонии.
Всемирный день шоколада
Идея этого дня возникла во Франции в 1995 году и приобрела популярность в других странах, включая Украину, где его празднуют с 2016 года.
История происхождения шоколада интересна и многогранна. Уже в 600 году до н.э. ацтеки и майя готовили шоколадный напиток «чоколатль» из какао-бобов.
Слово «шоколад» происходит от «xocolātl» и означает «горькая вода». Этот «напиток богов» готовили из какао, мёда и чили. Постепенно шоколад стал элитным продуктом, а после завоевания Мексики испанцами — утратил этот статус и получил распространение в Европе.
Церковный праздник:
7 июля в церковном календаре — день памяти преподобных Фомы и Акакия. Преподобный Фома вместе с Акакием посвятили свою жизнь молитве, покаянию и преданности Богу. Их подвиги в пустыне, отказ от мирских благ и постоянная молитва служат примером духовной стойкости и самоотверженности.
Календарь важных событий 7 июля:
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