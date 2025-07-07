Дональд Трамп пригрозил дополнительными тарифами странам, поддерживающим БРИКС

Трамп заявил о введении дополнительных 10% пошлин для стран, которые присоединятся к «антиамериканской политике» БРИКС.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что страны, которые присоединятся к «антиамериканской политике» БРИКС, будут обложены дополнительными 10% пошлинами.

«Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет обложена ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ тарифом в размере 10%. Никаких исключений из этой политики не будет. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!» — написал он в своей социальной сети Truth Social.

Его комментарий появился после того, как члены БРИКС раскритиковали его тарифную политику, а также предложенные реформы Международного валютного фонда.

Какие страны входят в группу БРИКС

Изначально в состав БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, а несколько позже к ним присоединилась Южно-Африканская Республика (ЮАР). А в прошлом году в экономический блок официально вступили Иран, Египет, ОАЭ и Эфиопия.

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